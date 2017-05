Metiche hizo llorar a Korina Rivadeneira durante entrevista ¿Y ahora qué pasó? [VIDEO]

No solo a Tilsa Lozano. Esta vez, Metiche hizo llorar a Korina Rivadeneira cuando la venezolana se preparaba para correr un rally junto a Mario Hart en La Chutana. El panelista de Cuéntamelo Todo llegó acompañando a Santi Lesmes y terminó cara a cara con la modelo.

Todo sucedió cuando Santi Lesmes empezó a entrevistar a Korina Rivadeneira y Mario Hart. Como se sabe, el panelista de Cuéntamelo Todo tiene una buena relación con la pareja, pese a que diga que no son sus amigos.

En ese momento, Kurt Villavicencio se acercó cuando Korina Rivadeneira estaba siendo entrevistada y terminó aclarándole a la venezolana que él no tenía nada en su contra pese a su fuerte crítica por el matrimonio en Huaral.

Tilsa Lozano llora

Mientras Metiche hablaba, Korina Rivadeneira no pudo aguantar las lágrimas y terminó llorando. El panelista no sabía qué hacer: tartamudeaba y miraba a Santi Lesmes, quien no se metía en el tema.

"Yo en ningún momento he querido que te boten del país, ni que te quedes sin trabajo. Lo que sí yo he... he dicho es que... por qué dieron una dirección en Huaral si ella no vivía ahí... En este momento no te lo voy a encarar porque sé que ha sido un mes difícil para ti y bueno...", le dijo Metiche a Korina Rivadeneira.

Pese a sus palabras, la venezolana no podía aguantar las lágrimas y terminó llorando. Korina Rivadeneira tuvo que limpiar su rostro varias veces y comentó que ella no tenía nada en contra de Metiche pero lo que sea que le tenga que decir sería de manera interna.

"Me encantaría decirte muchas cosas pero te lo diré en privado porque en realidad no puedo dar declaraciones por mi canal. Pero yo no tengo ningún problema de hablar contigo, ni siquiera tengo algo contra ti. Solo eso", dijo Korina Rivadeneira.

Ante esto, Kurt Villavicencio le preguntó a la venezolana si lloró por hablar con alguien que estaba en contra de toda la situación migratoria y de su matrimonio o porque ya estaba cansada de las críticas. Korina Rivadeneira contestó que quizá lo necesitaba.

Korina Rivadeneira llora

