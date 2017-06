Cristhian Domínguez: Metiche llora porque lo bajan de escenario donde está el cantante  [VIDEO]

Un tenso momento vivió el reportero de Cuéntamelo todo, Kurt Villavicencio, más conocido como Metiche, durante el concierto de la Gran Orquesta Internacional en Pucallpa. El personal del cantante Christian Domínguez no le habría permitido al periodista estar en el escenario y esto fue humillante para Villavicencio.

Metiche se mostró indignada en todo momento. "¿Por qué no me dejan entrar si otros dos medios de prensa están? Yo voy a entrar", decía el reportero de Cuéntamelo todo mientras era detenido por la seguridad del evento.

Metiche fue acompañado por otro panelista del programa Cuéntamelo Todo, Santi Lesmes. El personal de seguridad del evento les pidió a ambos que se retiren. El español y Metiche se sintieron bastante humillados.

Metiche estuvo en el set de Cuéntamelo Todo y contó su experiencia en el concierto, el reportero no pudo evitar llorar. "Primero me dolió mucho cuando me bajaron del escenario, para mí ha sido el peor sábado de mi vida", indicó el periodista.

El reportero de Cuéntamelo Todo con lágrimas en los ojos dijo que él entendía que tenía una pelea con Christian Domínguez, pero que no esperaba ese trato. "Yo pienso que él la engaño, pero yo no merecía, lo que iba a hacer un viaje de fiesta, se convirtió en algo terrible", dijo Metiche.