Metiche mencionó el nombre de Tilsa Lozano a Juan Manuel Vargas y lo sacaron de evento [VIDEO]

Kurt Villavicencio tuvo una oportunidad de oro. El panelista y reportero de Cuéntamelo Todo estuvo cara a cara con Juan Manuel Vargas en un evento deportivo. El recordado Metiche pudo preguntarle sobre temas alejados al mundo futbolístico pero cometió un error: mencionarle a Tilsa Lozano.

Metiche logró entablar una conversación con Juan Manuel Vargas y comenzaron a hablar sobre los tatuajes del futbolista de Universitario. El 'Loco' agradeció los halagos del reportero y hasta sonrió por sus palabras.

Sin embargo, Metiche cometió tremendo error cuando a la primera le mencionó a Tilsa Lozano. Kurt Villavicencio no lo pensó bien y Juan Manuel Vargas se negó a seguir conversando con el panelista de Cuéntamelo Todo.

Metiche y Juan Manuel Vargas

"No quiero ser maleducado pero por favor no son temas míos. Por favor. Gracias", dijo Juan Manuel Vargas a Metiche. El futbolista sorprendió con su comportamiento pues antes había demostrado su enojo y fastidio con la prensa cuando le preguntaban por Tilsa Lozano.

Pero eso no fue todo. Cuando Metiche se disponía a buscar a algún otro famoso en el evento, llegó un agente de seguridad para escoltarlo hasta la puerta pues tenía órdenes de sacarlo de ahí. "Me han dado la orden de que no puede ingresar".

Inmediatamente, Metiche fue expulsado de la tienda cuando buscaba a Alondra García Miró para entrevistarla. Desde ese momento, Kurt Villavicencio estuvo en la puerta esperando que alguien le responda a la distancia.

