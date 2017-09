'Mi mamá cocina mejor que la tuya' es el programa líder del domingo [VIDEO]

La dupla Valcárcel-Pozo lideró el ranking de los programas más vistos el fin de semana con ‘El gran show’ y ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ al hacer 15.7 y 11.6 puntos, respectivamente. Este logro tiene contenta a Ethel, pero con los pies en la tierra, porque ‘no se la cree’ y tampoco ‘camina sobre nubes’.



Tu mamá y tú lideran el rating del fin de semana...

Estoy agradecida, pero lo tomo con calma y humildad.



La competencia está cambiando su programación, ¿qué opinas?

Es difícil ser juez y parte, cada uno sabe cómo mueve su parrilla para obtener la respuesta del televidente, en nuestro caso (G.V Producciones) la propuesta es familiar, pero yo no quiero creérmela.



Es lo mejor ‘pisar tierra’ para que luego no aparezcan las nubes...

Claro, pero reconozco que me asombra verme en televisión, pero estoy tratando que mi vida siga normal. Cocinando con mis hijas, recogiéndolas del colegio, trabajando los sábados en ‘El gran show’, y no camino sobre nubes, creo que eso pasa cuando tienes 18 o 19 años.



En esta semana también alcanzaste los dos dígitos...

Sí, pero no es solo mi trabajo, es el de Yaco (Eskenazi), del equipo de producción, pero quien lo hace es Dios.



¿Cuándo cocina tu mamá en el programa?

Seguro en algún programa especial, porque este es un concurso cuya semifinal ya llega en tres semanas.



¿También invitarás a Franco Cabrera (su pareja) a cocinar con su abuela Teresa Palomino?

Ya lo voy a invitar también con su mamá que cocina muy rico. (C. Chévez)

