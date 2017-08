Mia Khalifa: Estado Islámico amenaza con decapitarla y ella responde con fuerte mensaje [VIDEO]

La carrera de Mia Khalifa como actriz porno se convirtió en una profesión de alto riesgo cuando empezó a recibir amenazas del Estado Islámico. El grupo terrorista se encargó de difundir un fotomontaje donde se veía a la actriz a punto de ser decapitada por los yihadistas.



Mia Khalifa recordó este episodio de su vida en una entrevista al programa radial The Sports Junkies. La exactriz de cine para adultos sufrió insultos y amenazas tras realizar una escena XXX usando un hijab, un velo que suelen utilizar las mujeres musulmanas.



Las amenazas se volvieron frecuentes tras la grabación de esta escena. Mia Khalifa considera que se enseñaron con ella debido a su profesión. "Hay películas de Hollywood que representan a los musulmanes de una manera mucho peor", indicó.



Mia Khalifa también explicó que si no había hablado antes del tema es porque no quería mostrarse vulnerable. “Sí (me preocupan las amenazas), pero trato de no demostrarlo porque no puedes mostrar debilidad. Es precisamente lo que buscan", explicó.



Mia Khalifa abandono el mundo porno en 2016. La libanesa de 24 años dejó el cine para adultos porque quería dedicarse a promover la cultura del deporte. Actualmente, Khalifa se dedica a hacer comentarista deportiva, su equipos favorito de hockey sobre hielo son los Capitals y de basquetbol son los Wizards.

