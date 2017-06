Mia Khalifa habría golpeado a un seguidor cuando trató de sacarse un selfie con ella [VIDEO]

Tremendo chasco se habría llevado un joven cuando intentó sacarse un selfie con la exactriz porno Mia Khalifa. Resulta que, según denunció con un par de fotografías en su cuenta de Twitter, la sexy libanesa no le cuadró el tema y le dio un fuerte golpe.



"Intenté tomarme un selfie con Mia Khalifa y ella me golpeó en el rostro, dejándome un moretón", sostuvo el joven que se hace llamar Hudspeth en Twitter. Según la publicación, la agresión de la exreina del porno ocurrió el 24 de junio pasado.



Todo indica que el joven quiso sacarse la foto con Mia Khalifa sin pedirle primero permiso. Esta sería la explicación más probable ya que en Twitter abundan los selfies de muchos chicos con la otrora beldad del porno.



Los comentarios de los usuarios estuvieron divididos ya que hubo quienes no creyeron en Hudspeth y otros que atacaron a Mia Khalifa por su presunta soberbia. Hasta ahora, la tierna joven de 24 años no se ha pronunciado.



Este fue el tuit que denunció a Mia Khalifa. Este fue el tuit que denunció a Mia Khalifa.