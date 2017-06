Combate: Esta chica reality confesó haber sufrido trastornos alimenticios [VIDEO]

Padecer un trastorno alimenticio es una situación muy difícil y muchas veces no se sabe cómo pedir ayuda. Por eso, una de las figuras de Combate decidió revelar que padeció anorexia y bulimia hace algunos años para que se tome conciencia de estas enfermedades.

Michela Elías, la joven y risueña participante de Combate, decidió contar a Día D su testimonio y reveló que ella tuvo que luchar con estos trastornos alimenticios hace algunos años cuando afrontaba el divorcio de sus padres.

"Yo desarrollé esta enfermedad por la depresión que tuve por el divorcio de mis papás. No los culpo pero fue súper difícil porque mi mamá no vivía conmigo por su trabajo y paraba poco en Lima. No me daba ganas de vivir. En realidad, pocos lo sabían. Mi familia no estaba enterada. Yo me aislaba de la gente. Todo el día estaba deprimida. Habían días que incluso vomitaba sangre y no me quería parar de la cama", contó Michela Elías en Día D.

Michela Elías revela trastornos alimenticios

En el reportaje, la madre de Michela Elías también contó su testimonio y señaló que empezó a ver a su hija cada vez más delgada sin imaginar todo lo que sufría la actual participante de Combate.

"Michela se puso flaquísima en una época, tanto así que un día me di cuenta que las vértebras de su espalda las tenía salidas como unos nudos. Y también me comenzó a preocupar cuando un año entero ya le dejó venir su menstruación", contó la madre de Michela Elías en Día D.

La participante de Combate decidió contar su historia por el Día mundial de acción por los trastornos de conducta alimentaria que se celebró el pasado 2 de junio. Michela Elías comentó que cuando una persona padece estas enfermedades, debe aceptar que tiene un problema y debe enfrentar todo para poder superarlo.

"Siempre hay que pensar que hay alguien que está en una situación más difícil que la de uno mismo. Siempre agradecer por las pequeñas cosas que tengas, siempre salir adelante, siempre tener la mejor de las actitudes, siempre ser agradecido y siempre darle con todo menos miedo", dijo Michela Elías.

