Michelle Alexander deja por los suelos a bailarina de Christian Domínguez con esta frase [VIDEO]

Christian Domínguez oficializó a Isabel Acevedo casi a la fuerza luego que el programa 'Espectáculos' difundiera unas imágenes del cantante junto a la bailarina pasando un fin de semana juntos en un centro recreacional.

Después de negar en varias oportunidades que ambos eran más que amigos, Christian Domínguez admitió que sí tiene una relación con la bailarina pero aclaró que ella nunca se interpuso entre ellos.

Quien siempre tiene una opinión clara y directa sobre el tema es Michelle Alexander. En entrevista con la Chola Chabuca, la productora habló de la ahora pública relación de Christian Domínguez y no se guardó nada.

"Uno a los amigos tiene que aceptarlos como son. Yo no soy su mamá ni soy quien para aconsejarlo pero sí me permito decirle algunas cosas. Al final, es su vida", declaró Michelle Alexander.

Pero las cosas no quedaron ahí. La productora dejó en claro que le preocupa la situación económica de Christian Domínguez y le pidió cuidar su platita.

"Lo único que yo espero es que no le saque una academia de baile. Así de simple lo digo. Yo lo quiero. Christian podrá tener todos los defectos del mundo pero tiene un corazón muy grande", dijo Michelle Alexander.

Finalmente, lamentó que Christian Domínguez no regrese con Karla Tarazona pero manifestó que no sabe los motivos por los que su relación terminara. Por eso, solo puede desearle felicidad.

"A mí me hubiese gustado que se amisten pero finalmente yo no sé qué problemas habrán tenido. Nadie sabe los problemas de pareja y si no es, no es. Si es feliz con Isabel, con María, con Cecilia, con Tati, con quien quiera, que sea feliz pero que cuide su platita nada más le digo", puntualizó Michelle Alexander.

