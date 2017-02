Michelle Soifer: En 11 días sólo logro bajar esta cantidad de peso y su nutricionista estalla [VIDEO y FOTOS]

La participante de Esto es Guerra Michelle Soifer lleva 11 días sometida a un régimen alimenticio sano y ejercicios como parte del reality en el que participa para bajar de peso. Hoy la pesaron y el resultado hizo que su nutricionista quisiera jalarle las orejas.



Michelle Soifer participa en el reality Yo Sí Puedo con el fin de reducir su peso. Sin embargo, su nutricionista y su personal trainer afirman que no hay voluntad en la participante de Esto es Guerra.



Michelle Soifer subió a la balanza y sólo logró bajar 400 gramos en 11 días de dietas y ejercicios. Su nutricionista cogió el micrófono y arremetió contra la 'guerrera'.

Michelle Soifer y burlas a su peso Michelle Soifer se mostró incómoda con las críticas que recibió por su falta de voluntad para bajar de peso.

La doctora Milagros, nutricionista de Michelle Soifer, dijo que quería jalarle las orejas. "Mi papel es que tú reconozcas cuáles fueron los errores qué cometiste para no lograr el objetivo. Para esta fecha por el ejercicio y el régimen tu deberías haber bajado un kilo y medio. Hay señoras que bajan hasta 4 kilos".



Michelle Soifer expresó que no entrenó las veces que debía. La doctora indicó que Michelle no se comunicaba con ella. A su turno, el personal trainer la dejó peor.



"Ella sabe que tienen que entrenar todos los días y más si quiere ser la guerrera número 1. Yo la espero todos los días a las ocho de la mañana pero ella no llega", expresó el personal trainer en referencia a a actitud de Michelle Soifer. Mira el video aquí.