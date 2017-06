Michelle Soifer cortó enlace en vivo al no tolerar las palabras de Erick Sabater [VIDEO]

Michelle Soifer no soportó que Erick Sabater califique de 'chofer' a Kevin Blow. La participante de Esto Es Guerra pidió respeto para su 'amigo' y señaló que mientras su expareja se refiera a él irrespetuosamente, no hablaría con él. Por eso, decidió terminar un enlace en vivo con el programa En Boca de Todos.

¿Qué pasó? Erick Sabater arremetió contra Kevin Blow y señaló que su compatriota en más de una ocasión le había faltado el respeto. Ahora, era su turno de responderle.

Ante esto, Michelle Soifer se negó a seguir conversando con Erick Sabater y le pidió no meterla en sus líos con Kevin Blow. Sin embargo, su expareja siguió refiriéndose como 'chofer' al amigo de la chica reality y ella optó por retirarse.

"A mí no me causa nada de gracia tus comentarios.Y mientras yo esté aquí no quiero ningún calificativo. Si tú quieres pelearte con él, hazlo tú Erick. Yo no tengo nada que ver. Si quieres ponerle calificativos, ya estoy hasta acá (la coronilla) Yo no he venido para estos enfrentamientos. Gracias", dijo muy molesta Michelle Soifer, terminando el enlace.

Michelle Soifer corta el enlace

