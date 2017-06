"Michelle Soifer no fue amante de Rinaldo Cruzado" [VIDEO]

La madre de Michelle Soifer, Katherine Cárdenas, confirmó que la ‘guerrera’ mantuvo una relación sentimental con el futbolista Rinaldo Cruzado, pero aclaró que jamás se metió en ningún matrimonio, tal como se especuló.



“Sí, Michelle estuvo con Rinaldo. Fue un tiempo muy corto, me parece que él estaba separado. Comentaron que mi hija había sido la amante, pero siempre dirán lo que sea, no me sorprende nada, siempre tratarán de hacer quedar mal a Michelle. No sé exactamente el tiempo (que estuvo con Cruzado), pero sí lo he conocido, es una buena persona y caballero”, manifestó Cárdenas, quien ayer estuvo de invitada en el programa ‘Cuéntamelo todo’.

De otro lado, la señora Soifer dijo que le gustaría que su hija retome su relación con Erick Sabater.



“Lo quiero muchísimo y es un gran chico”, precisó.



PELEA AL AIRE



En tanto, Michelle y Erick tuvieron un acalorado encuentro en el programa ‘En boca de todos’, por culpa de Kevin Blow.



Todo comenzó cuando Erick llamó ‘chofer’ y ‘payaso’ a su compatriota Kevin Blow, lo que desató la ira de ‘Michi’.

“Creo que él no tiene por qué seguir faltando el respeto. Si quieres que te respeten, respeta. No me causan gracia tus calificativos. Mientras yo esté presente no quiero ningún calificativo, si quieres pelearte con él, hazlo tú. Yo no he venido para esto”, precisó la rubia, antes de cortar abruptamente el enlace en vivo.

Mamá de Michelle Soifer