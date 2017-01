Michelle Soifer: "‘Amor, amor, amor’ se encargó de destruirme y no entiendo por qué"

Michelle Soifer se siente entusiasmada por su debut como conductora del programa ‘El juego de las estrellas’ y poco a poco está superando los momentos tristes que vivió el año pasado al terminar con Erick Sabater.

“Estoy contenta, Dios quiera salga todo bien. El piloto lo grabé en Televisa, fue impresionante estar ahí, muy profesionales todos”, dijo Michelle Soifer.

¿Cuándo sale el programa?, ¿lo producirá Mariana Ramírez del Villar?



En marzo y lo producirá América Televisión. Mariana también quiere, pero ya el canal decidirá. Solo espero que todo salga bien, porque el año pasado ‘Amor, amor, amor’ se encargó de destruirme y la verdad, no entiendo por qué, no les hice nada. Sabes que estuve a punto de la depresión y aún me siento fatal, pero el cariño del público en la calle y este proyecto, hacen que me reinvente.

¿Ya no volverás a ‘Esto es guerra’?



Deseo hacer otras cosas, ‘Esto es Guerra’ ha sido una etapa linda en mi vida, ahora mis energías se concentrarán en el nuevo programa y en los proyectos a futuro. Televisa me hizo una oferta que pienso analizar, porque tendría que dejar todo lo que tengo aquí.

¿Y ya renovaste contrato con América?



Sí, mi contrato con el canal es por cuatro años y recién va uno.

¿Cómo pasaste el Año Nuevo?



Con mi familia, mis padres, hermanos, en mi casa. Yo preparé la cena para todos.

¿Cocinaste?



¡Claro!... y todos comieron, no sé si porque tenían hambre o me quieren mucho (ríe).