Michelle Soifer habla claro y dice todo esto sobre ampay de Amor de Verano [VIDEO]

Michelle Soifer habló sobre el supuesto ampay que se verá en 'Amor de Verano' el día lunes. Recordemos que el programa conducido por Tilsa Lozano, Ernesto Jiménez y Leslie Shaw anunció una 'bomba' en donde estaría implicada la exparticipante de Esto Es Guerra y Kevin Blow con quien ha sido vinculada antes de que terminara su relación con Erick Sabater.

En entrevista con RPP Noticias, Michelle Soifer comentó que era lamentable que en el avance del supuesto ampay que protagoniza, se usen adjetivos agresivos para calificarla a ella y a Kevin Blow pero que no es la primera vez que es 'víctima' de ellos.

"Considero que un ampay es cuando tú haces algo que no debes. Yo soy soltera hace casi 5 meses ya. Tengo amistades, puedo salir, tengo una vida más allá de ser artista. Que usen calificativos o que hablen de esa forma, que me critiquen de esa forma, no me parece. No creo que tenga que pagar el precio por ser cantante", declaró Michelle Soifer en conversación con Johnny Padilla.

Aunque no quiso aclarar si ella es la protagonista del ampay que será emitido el día lunes, Michelle Soifer aclaró en todo momento que ella es soltera hace cinco meses y que, así como Erick Sabater se deja ver con otras chicas, ella también tiene derecho a salir.

"Yo ya tengo 5 meses soltera y creo que nadie tiene por qué decirme nada: si salgo con alguien, si voy a comer, si tengo un amigo, si conozco a alguien... Creo que ya cualquier persona es libre de hacer lo que desee y yo no puedo vivir escondiéndome porque la gente piense que esté mal o me critique", declaró Michelle Soifer.

Además, la exparticipante de Esto Es Guerra manifestó que estará a la espera de lo que saque Amor de Verano pero que ella ya ha tomado acciones en contra de Latina porque considera que todo lo que salió en su contra proviene del canal 2.

