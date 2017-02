Michelle Soifer arremete contra gente que critica su "talento musical" y les dice esto [VIDEOS y FOTOS]

La participante de Esto es Guerra, Michelle Soifer, se muestra bastante molesta con las críticas que recibe cada vez que realiza alguna actividad. Las últimas se produjeron porque abrió su propia cadena de comida rápida y publico un afiche que confundió hasta sus seguidores por un error con los horarios.

​

Cansada de esta situación decidió utilizar su Instagram y pronunciarse sobre las críticas que recibe. Michelle Soifer publicó una imagen donde se lee la frase: "Es irónico que las personas con talento seas criticadas por personas sin ninguna".



La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y ya tiene más de 3.000 me gusta. Los seguidores de Michelle Soifer le aconsejan que no haga caso a las críticas, pero sus detractores le preguntan cuál es el talento que tiene.

💋 Una publicación compartida de Micheille Soifer (@micheillesoifer8) el 26 de Feb de 2017

Como se recuerda, Michelle Soifer, decidió incursionar en el negocio de la comida rápida. Para promocionar su fast food 'Pin Up #MichiLovers' decidió publicar el afiche en su Instagram, sin embargo, un curioso error en la pieza gráfica hizo que hasta sus propias fans desistan de visitar el local.



En la imagen de Instagram se observa a Michelle Soifer con ropa deportiva, sosteniendo un chupetín en la mano. El afiche muestra el nombre del local y la fecha de su inauguración, sin embargo, el horario en que se podrá visitar el fast food de 'Michi' genera confusión.



Los horarios son de Martes a Domingo desde las 3pm y los fines de Semana desde las 10 am. Inserte aquí el meme de Nick Young.

Por este error la imagen alcanzó los 5.000 me gusta en Instagram y se continua viralizando en Facebook.