Michelle Soifer teme ser víctima de extorsionadores por revelaciones de ‘Perfiles ocultos’

Michelle Soifer dijo que le ‘molestó’ que en el informe de ‘Perfiles ocultos’ se dieran cifras del alquiler de su casa, así como los autos y otros lujos que tiene, porque ya ha sido extorsionada en dos ocasiones.

“Esas cosas me molestan, porque me están exponiendo y ya me han extorsionado”, precisó escuetamente Michelle Soifer.



Como se recuerda, en el reportaje se reveló que Michelle Soifer pagaba 2 mil 500 dólares por el alquiler del departamento donde vive en una exclusiva zona de Camacho y que tenía dos autos valorizados en 33 mil y 45 dólares.

DIVORCIO



Asimismo, Michelle Soifer señaló que había conversado con su esposo Paul de la Cruz, quien reside en Estados Unidos.



“Hablé esta mañana (ayer) con Paul y le expliqué que he gastado tres veces en abogados, mandando documentos y no hemos llegado a contactarlo. Las cosas que pasaron con Paul fueron muy difíciles, es una etapa de mi vida que no quiero recordar. Deseo divorciarme, pero creo que es bipolar, un día me dice que se quiere separar, al otro pide plata o simplemente desaparece. Incluso, me contó que le han ofrecido mucho dinero para que hable de mí”, señaló Michelle Soifer.

Revelan el secreto mejor guardado de Michelle Soifer.

MARCADO



Por otro lado, Erick Sabater aseguró que Michelle Soifer no le fue infiel con el futbolista Rinaldo Cruzado, como se viene especulando.



“Sacaron un informe sobre su vida donde sobresale lo malo. Ella es talentosa y la más deseada por los canales de televisión. También quiero aclarar que mi relación con ella fue posterior a la de Rinaldo, no me fue infiel. Sucede que las fotos aparecieron cuando estábamos juntos”, contó el modelo.

A su vez, señaló que siente un cariño especial por Michelle Soifer.



“Ella marcó mi vida, y yo la suya. Deseaba que sea la madre de mis hijos. Conversamos, nos bromeamos y le deseo lo mejor”, dijo Erick al presentar la colección de lentes MB.