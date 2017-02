Por: Eric Castillo



Michelle Soifer llamó ‘calzón con bobos’ a Jazmín Pinedo y se dejó ver con Kevin Blow, con quien llegó a Pachacámac, para su presentación en ‘Esto es Guerra’.

“Tengo 27 años y vivo lo que me dé la gana’, dijo la mayor de las

Michelle Soifer sobre la presencia de Kevin Blow, con quien se dice tendría una relación amorosa.

“Estoy feliz, no le doy importancia a lo negativo. Me dedico a mi trabajo y tengo el apoyo de mi familia. Siempre voy a superar los obstáculos, las piedras en el camino, esos malos deseos para querer tumbarme... pero les recuerdo que todo da vueltas, existe el karma”, dijo Michelle.

Jazmín Pinedo te ha criticado fuertemente...



Me dan risa esas que se hacen las ‘calzón con bobos’ y los cobardes. Hay gente que tiene que vivir con su mentira de por vida, no les queda otra porque si no... son unos cobardes.

¿Por qué te acompaña Kevin Blow?



Siempre estoy acompañada, nunca estoy sola. He venido con mi mamá y mi equipo de trabajo.

‘SIEMPRE LA APOYO’



En tanto, Kevin Blow dijo que Michelle le pidió acompañarla hasta los estudios de América porque “su auto estaba malogrado. Entonces, le dije que podía llevarla. Con Michelle tenemos una buena relación, a pesar de que ya no trabajamos juntos”, sostuvo el cantante.

Pero ustedes hacen shows juntos...



Nos contratan juntos porque dicen que eso quiere la gente. Yo no voy a dejar de trabajar, vivo de la música.



¿Vas a regresar con la madre de tu hija, Jennifer Bustamante?



Tenemos una buena relación, respeto, pero no comparto todo lo que dice, y eso es todo.