¡Qué roche! Kevin Blow pensó que hacer público sus sentimientos por Michelle Soifer le aseguraría una relación con ella. El dominicano se quemó. Fiel a su estilo, la participante de Esto Es Guerra dejó en claro que, si algo no le gusta, lo hará notar con cámaras o no.

Todo sucedió en el programa 'En Boca de Todos'. El espacio conducido por Maju Mantilla mostró un video en donde Kevin Blow estaba eligiendo flores para armar un arreglo floral que le llegaría a Michelle Soifer. Después de esto, el dominicano le dedicó unas palabras a 'Michi'.

"Michelle es una mujer elegante, trabajadora. Me parece espectacular. Para que quede resuelto todos los dimes y diretes le preguntaría a Michelle si quisiera empezar a salir conmigo como algo más", dijo Kevin Blow.

Sin embargo, Michelle Soifer, sin una sonrisa en los labios y con una voz bastante fría, no respondió a la pregunta de Kevin Blow. Incluso dijo algunas frases que terminaron con todas las ilusiones del dominicano.

Michelle Soifer chotea a Kevin Blow

"El día que yo tenga una pareja, para esa persona seré su prioridad antes de cualquier cosa. Aquí no hay nada de redes sociales, que ella me escribió, que la confianza, que la amistad, que tal fulanita... Yo quiero vivir una vida tranquila, no quiero problemas. Mi vida privada me pertenece a mí, a nadie más. El día que yo elija estar con alguien será entre cuatro paredes y nadie se va a enterar. Me verán con esa persona y dependerá de mí decir si estoy o no", declaró enfáticamente Michelle Soifer.

Eso no fue todo. La participante de Esto Es Guerra terminó por destruir a Kevin Blow. Michelle Soifer dejó entrever que eso fue armado y que no es nada espontáneo. Por ese motivo, no le gustó nada la declaración frente a cámaras.

"Él me conoce. Yo sé que es no ha sido espontáneo. No sé por qué lo hizo. De todas maneras, a mí me gustan las cosas maneras. Simplemente soy clara con mis cosas", declaró Michelle Soifer.

Hace unos días, Olinda Castañeda mostró unos mensajes que le envió Michelle Soifer para pedirle alguna información sobre la argentina que dice tener algo con Kevin Blow. Desde ese momento, el dominicano quiso dejar en claro que nada sucede con esa mujer. Lamentablemente, 'Michi' parece ya no estar interesada en él.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.