Las cámaras de Espectáculos llegaron hasta las instalaciones de 'Michilovers', el fast food que inauguró Michelle Soifer hace algunos meses en Los Olivos y descubrieron que el negocio de la chica reality no está abierto hace días.

¿Qué pasó? Según el informe de Espectáculos, la sanguchería de Michelle Soifer no está en funcionamiento. Incluso en la página de Facebook del lugar, la última publicación realizada fue el 4 de junio, cuando la participante de Esto Es Guerra estuvo compartiendo con sus 'Michilovers'

Aunque el programa 'Espectáculos' no precisa cuál ha sido el motivo del cierre del negocio, lo cierto es que Jazmín Pinedo comentó que si un negocio temporalmente no abre, debe avisar al público para evitar molestias. Sin embargo, el Facebook oficial del restaurante de Michelle Soifer no comenta nada al respecto.

Muchos atribuyen la mala suerte de Michelle Soifer en su carrera y eventos a Kevin Blow. A través de sus redes sociales, un grupo de sus 'michilovers' ha demostrado su molestia por la presencia del dominicano alrededor de la participante de Esto Es Guerra.

Michelle Soifer cierra restaurante

Michelle Soifer regresó a la nueva temporada de Esto Es Guerra luciendo su cabellera rubia. La chica reality se encontró con su expareja Erick Sabater, quien también ingresó al programa de América Televisión. Pero no fue de su agrado por su 'amistad' con Kevin Blow.

Recientemente, el polémico dominicano llamó la atención de todos al perder los papeles, criticar a los peruanos y ofender a las fans de Michelle Soifer. La gente vive como amargada (en Perú), no sé si es el cielo", dijo Kevin Blow.

Pero eso no fue todo. Kevin Blow manifestó que muchos extranjeros que llegan a nuestro país suman más que los mismos peruanos. "Estas cosas no se ven en otros países, en las redes sociales de esos cantantes (Luis Fonsi y Noel Schajris) todos son comentarios positivos", expresó el amigo de Michelle Soifer.

El cantante se refirió a las críticas que recibió en redes sociales

