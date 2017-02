La guerrera Michelle Soifer habló nuevamente sobre el tipo de relación que la une con Kevin Blow. La popular 'Michi' ahora no descarta iniciar un romance con el dominicano.

Tras su impactante presentación en 'Esto es Guerra', Michelle Soifer declaró que ahora que se encuentra soltera nadie podrá decir que se siente opacado, en clara alusión a Erick Sabater.

Sobre la posibilidad de iniciar un romance con Kevin Blow, Michelle Soifer mencionó que no la descarta pues está 'suelta en plaza'.

"No te puedo decir nunca se va a dar, pero ahora somos amigos. No lo descarto, quien sabe sí mañana me enamore de él o él se enamora de mí. Estoy soltera puedo hacer lo que quiero", dijo Michelle Soifer en 'Estás en Todas'.

Asimismo, Michelle Soifer llamó 'ridiculez' al supuesto ampay en el que aparecía supuestamente besando a Kevin Blow. "Yo misma voy a hacer mi ampay", acotó.

Por su parte, Kevin Blow dejó en claro que solo ve a Michelle Soifer como amiga, a pesar de que muchos quieren relacionarlo sentimentalmente con ella.