¡No se guardó nada! Michelle Soifer disparó con todo contra su expareja Erick Sabater luego de que éste se presentara en el programa 'Cuéntamelo Todo' para seguir dando detalles de su fallida relación.

Michelle Soifer no aguantó pulgas y utilizó su cuenta de Twitter para revelas algunos secretos oscuros que atravesó cuando estaba de novia con el modelo dominicano.

La guerrera llamó infiel y malagradecido a Erick Sabater e incluso mencionó que, gracias a ella, pudo participar en los realities de competencia como Combate y Esto es Guerra.

"La chica de New York del ampay, tú estuviste con ella cuando me operé y me quieres poner a mí de infiel cuando tú hacías tus porquerías", escribió Michelle Soifer en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, un misterioso mensaje hizo que muchos pensaran que Michelle Soifer vivió momentos 'oscuros' al lado de Erick Sabater. 'Michi' aumentó los rumores con esta publicación.

"Hay algo que ni las mismas michilovers saben y si hoy no lo he dicho es porque no soy víctima jamás (...) Lo que nunca te perdonare es algo que mantendré en mi reserva porque es muy delicado pero solo será cuando yo lo decida", agregó

A pesar de que se encuentra soltera, Michelle Soifer menciona que está feliz. La cantante confiesa que al lado de Erick Sabater tenía que reprimirse de muchas cosas, entre ellas, estar cerca de sus fans.

Con estos fuertes mensajesque lanzó en sus redes sociales, Michelle Soifer quiere poner punto final al tema Erick Sabater a pesar de que aún queda mucho 'pan por rebanar'.

"Solo te diré que te arranco de mi vida por completo no serás ni el recuerdo que quedó. No existes más ! Adiós", puntualizó la amiguita de Kevin Blow.