Michelle Soifer: ¿Qué dijo acerca del peligroso reto de la 'Ballena Azul'? [VIDEO]

La guerrera Michelle Soifer iniciará una campaña social en contra del peligroso reto viral que están siguiendo muchos adolescentes en el mundo, llamado 'Ballena Azul'. La cantante recorrerá muchos colegios del país para desterrar esta práctica mortal juvenil.

"¿Por qué tome esta decisión? Muchos chicos que me escriben en Twitter e Instagram y me cuentan que se están cortando y yo les digo: '¿Tu crees que yo me cortaría?' Luego me dicen que piensan en mí y no lo hacen", comentó Michelle Soifer en Trome En Vivo'.



La figura de 'Esto es Guerra' señala que muchos de sus fans no tienen confianza con sus padres y prefieren contar sus problemas a ella. "Soy una figura de la televisión y los puedo ayudar", agrega.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PELIGROSO RETO DE LA 'BALLENA AZUL'?

"Hay un nuevo sistema que se llama 'La ballena azul' y muchos chicos se están cortando. A partir del otro mes haré una campaña en contra de esto", agrega la ex de Erick Sabater.

Michelle Soifer contó también que empezará esta campaña de concientización al lado de un psicólogo que la ayude a brindar la información adecuada a los menores.

Finalmente, Michelle Soifer aseguró que no sufre de bullying en 'Esto es Guerra' a pesar de que siempre la visten de 'cerdito' y la comparan con 'Peppa Pig', en las competencias.