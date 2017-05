Michelle Soifer contó que ya inició el proceso de divorcio de su esposo, Paul de la Cruz, y será una mujer libre en unos tres meses.



“Mi proceso sale en tres meses. En su momento las cosas no estaban bien con la persona con la que me casé, pero ahora todo está bien”, dijo Michelle Soifer.



La ‘guerrera’ aseguró que después de conversar con Paul, entendió que lo más conveniente para ambos es divorciarse.



“No podía comunicarme con él porque trabajaba en una mina, ya ahora hay muchos medios de comunicación y todo va bien. Gracias a Dios, entendió; además, tiene planes de casarse con la persona con la que está. Es un chico del cual siempre voy a tener los mejores recuerdos, por más que tuvimos problemas porque éramos jóvenes e inmaduros, pero yo me quedo con las cosas buenas”, manifestó Michelle Soifer.

