¿Michelle Soifer embarazada? Mira cómo luce en su viaje con Kevin Blow [VIDEO]

Michelle Soifer vuelve a dar que hablar por su cercanía con el cantante Kevin Blow. Pese a que hace varios días se habló de que su presunta relación había terminado, la integrante de 'Esto es Guerra' y el dominicano se dieron una vuelta por Nueva York. Sin embargo, en 'Amor, amor, amor' prestaron atención a un detalle en particular.

En las imágenes se ve a Michelle Soifer y Kevin Blow pasean por las calles de la ciudad e incluso usan polos similares. Sin embargo, algunos acercamientos hechos por la producción de 'Amor, amor, amor' mostrarían que la chica reality tiene la barirguita crecida, lo que motivó especulaciones sobre si estaría en la dulce espera.

Recordemos que Michelle Soifer comentó hace poco que sueña con ser madre en el corto plazo y que incluso estaría animada en someterse a un tratamiento de fertilidad a fines de este año. Esto dio motivo para que en el programa de Latina comentaran que Kevin Blow podría ser el 'elegido'.

No obstante, Michelle Soifer no quiso comentar nada a su regreso y se limitó a decir que no es la primera vez que viaja al exterior con Kevin Blow. "Nadie sabe, no les importa, tampoco les voy a decir, es un tema personal. He viajado siempre, si lo quieren poner mal, es tema de la prensa", dijo la 'Sol'.