¿Michelle Soifer está en la dulce espera? El rumor de que la cantante estuviera embarazada viene rondando hace días pero nadie había dicho nada al respecto. Hasta este momento.

Todos esperaran que Michelle Soifer saliera a aclarar los rumores y negara su embarazo, como lo había hecho anteriormente. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna declaración oficial de su parte.

Al mismo estilo de Kylie Jenner, Michelle Soifer ha subido fotos con ropa bastante holgada y solo del cuello para arriba. Esto ha generado duda en sus seguidores, quienes se preguntan si es una manera de ocultar su embarazo.

Una publicación compartida de Micheille Soifer (@micheillesoifer8) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:39 PDT

Sin embargo, en el programa 'Cuéntamelo Todo', se presentó Kevin Blue y puso fin a todos los rumores. En la entrevista, el cantante reveló que Michelle Soifer no se encuentra embarazada y está pasando un buen momento, sin planes de ser mamá pronto.

"La gente siempre te pregunta: 'Fulano, ¿es cierto que Michelle está embarazada? Entonces uno responde que no y es como si no respondiera nada porque la gente viene y te repregunta como esperando que le digas que sí. Ya dijimos que no y es no", expresó tajantemente, Kevin Blue.

Lo cierto es que hasta que la misma Michelle Soifer no salga a aclarar públicamente, seguramente seguirán preguntando sobre su supuesto embarazo. A final de cuentas, es ella la que estaría esperando un bebé de ser cierto.

Kevin Blue ya expresó su verdad y es válida. Recordemos que Michelle Soifer ya había sido acusada de estar ocultando un embarazo a inicios de años. Sin embargo, ella misma salió a declarar que no esperar ningún hijo y sus desmayos se debían a una nueva dieta que estaba siguiendo.

¿Michelle Soifer está embarazada?

