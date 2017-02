Michelle Soifer a Erick Sabater: "Ya cumplí mis seis meses de luto"

Michelle Soifer aclaró que nunca quiso ofender, ni minimizar a su pareja Erick Sabater, sin embargo lo calificó de ‘bipolar’, porque cambia de discurso rápidamente.

“Nunca tuve la intención de hacer sentir mal a nadie, menos a una persona que estuvo conmigo, pero es cierto que cambié cuando estuve con él para darle su lugar y no opacarlo mucho, porque soy muy extrovertida”, indicó Michelle Soifer.

“Soy alegre y libre, ahora vuelvo ser la misma y eso me hace sentir feliz. Ya creo que concreté mis seis meses de luto. La verdad, pienso que él es bipolar, porque a veces habla bien y otras mal, deja mucho que pensar”, agregó Michelle Soifer.

A su vez, Michelle Soifer negó que haya tenido un romance con Fabio Agostini o ‘Coto’.

“A ‘Coto’ lo conozco hace tiempo, es mi gran amigo, lo quiero mucho a pesar que trabaja con Erick, ya no somos tan íntimos, pero le deseo lo mejor. Para mí es un chico bello, hermoso, como mis compañeros Fabio y Bruno, son lindos. No necesariamente con las personas que tengo una linda amistad tengo que estar saliendo”, dijo Michelle Soifer.

SABATER RESPONDE



Por su parte, Erick Sabater arremetió contra Michelle Soifer, luego que la cantante no descartó la posibilidad de entablar una relación con Kevin Blow.

“Que asuma la responsabilidad. Si ella (Michelle) está dejando entrever que pudo haber pasado algo (con Kevin) durante mi relación, eso me afecta. No necesito hablar mal de Michelle, porque ella se está haciendo su propia tumba. Ya no existe para mí, solo es una expareja con quien viví momentos bonitos, pero ya pasó”, precisó Sabater.

“En algún momento encontraré el amor, no sé si ella ya lo encontró, pero ya no la defenderé porque ella es el sol”, manifestó.