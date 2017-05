Michelle Soifer jura que no se molestó con aparición de Erick Sabater en 'Esto es Guerra'

Michelle Soifer aclaró que no se molestó con la presencia de Erick Sabater en ‘Esto es Guerra’, pero sí le incomodaron algunas cosas que dijo.

“No estoy molesta con él, solo que no me gustó la forma en que se dijeron las cosas”, manifestó Michelle Soifer en la firma de autógrafos de ‘MB Lens’.

¿Te molestó que dijera que le sigues escribiendo por WhatsApp?



No, porque sé que lo hace de broma...

Sin embargo, Erick Sabater no desaprovechó su paso por el reality para lanzarle unos ‘dardos’ a Michelle Soifer con respecto a Kevin Blow.



“Creo que ella no quiere que su amigo, enamorado, se dé cuenta que me habla. Y anda con mi anillo (que le obsequió), pensé que lo había vendido para comprar el otro, no creo que se lo haya regalado (Kevin), no tiene bolsillo para eso”, indicó Erick Sabater.

De otro lado, Michelle Soifer afirmó que no le hacen bullying en ‘Esto es Guerra’.



“Yo soy una mujer gordita, feliz y coqueta. No siento que me hagan bullying, no se burlan de mí. Bullying es cuando te afecta, cuando te atacan y te sientes mal. Eso no me pasa”, indicó Michelle Soifer.

Pero cuando hay juegos te disfrazan de cerdito. Eso es una burla.



De ninguna manera. Si yo quiero me pongo el traje sino, no. Más bien me lo pongo para que la gente no se sienta acomplejada por este tipo de cosas. Hay que demostrarles a los jóvenes a tener amor propio y no voy a bajar de peso porque en mi trabajo me lo piden, por un titular o una nota. Bajo de peso por mi salud, pero a mí me gustan mis carnes.