¡Qué fuerte! Tras poner fin a su relación hace algunos meses, Michelle Soifer y Erick Sabater no han parado de lanzarse duros dardos. Esta vez, todo indicar que 'Michi' le mandó una indirecta al modelo justo donde más le duele.

El programa 'Espectáculos' emitió un informe en el que muestra algunos de los tuits que envió Michelle Soifer a sus seguidores ahora que ya no está con Erick Sabater.

Michelle Soifer preguntó a sus fans de Twitter si la iban a seguir apoyando ahora que esta soltera. Caso contrario, los bloquearía de dicha red social.

Quiero saber quién de las bombonas seguirán apoyándome! Y quienes son las hipócritas? — Micheille Soifer (@MicheilleSoifer) 8 de febrero de 2017

"A diferencia de muchos yo no soy víctima. Prefiero ser mala pero no me sentaré a hablar mal de mi ex para que me tengan pena y tener fans. La gente a veces quiere afanar a todas las mujeres así se cubren de su mentira", fueron algunos de los mensajes que envió Michelle Soifer.

Sin embargo, este último dejó pensando a más de uno. ¿Michelle Soifer habrá mandado esta indirecta a Erick Sabater? ¿Qué mentira estará ocultando el dominicano?

En las redes sociales muchos empezaron a especular con la orientación sexual de Erick Sabater. Antes, otros personajes de Chollywood ya habían hecho eco de esos rumores. ¿Qué dirá el modelo?