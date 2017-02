Michelle Soifer a Erick Sabater: "Ya no hables de mí nunca más" [VIDEO]

Michelle Soifer no se quedó callada luego que su ex Erick Sabater saliera a decir que la ve ahora 'soberbia' y que la desconoce por actitudes como las de llegar a su presentación en 'Esto es Guerra' junto a Kevin Blow.

"Y a mí que me importa ¿Disculpa? que él trabajó en mí para que yo cambie. Este se ha caído de cabeza... Erick Sabater quedó en el pasado, quedó en el olvido así que chau. no hables de mí nunca más", dijo en tono irónico Michelle Soifer.

Asimismo, Michelle Soifer se refirió molesta a la forma en la que el Tribunal de 'Esto es Guerra' la comparó con Rosángela Espinoza y le dio preferencia para que escoja su equipo mientras a ella la mandó a las 'Cobras'.

“Esa cosa de las comparaciones no las voy a aceptar ¿Como ella (Rosángela Espinoza) va a elegir a ‘Los leones’? Se pasó porque un ratito antes me preguntó en qué equipo quería estar y le dije que en ‘Los leones’ y mira lo que me hizo”, afirmó Michelle Soifer.