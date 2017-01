Michelle Soifer: Erick Sabater le dijo que no la amaba y ella reacciona así [VIDEO y FOTOS]

El programa Cuéntamelo Todo enfrentó a la ex pareja conformada por Michelle Soifer y Erick Sabater con la supuesta manzana de la discordia, Kevin Blow. El modelo y el cantante se vieron las caras mientras una Michelle Soifer muy nerviosa respondía por el teléfono.

Una de las preguntas más dolorosas que realizó Alejandra Baigorria, quien fungía como panelista en el programa, fue si Erick Sabater continuaba enamorado de Michelle Soifer, la respuesta fue un no tajante que dejó a la exparticipante de Esto es Guerra un poco dolida.



Por el teléfono, se escuchó como esa respuesta afectaba a Michelle Soifer, quién solo atino a reírse y a decir que no iba a responder esa pregunta por el respeto que aún le sentía a la relación que tuvo con Erick Sabater.

Durante el programa, Erick Sabater le dijó a Michelle Soifer que se aleje de Kevin Blow, que esa amistad no le convenía y que estaba afectando a su carrera. La exparticipante de Esto es Guerra confesó que el modelo le prohibió ver al cantante.



Kevin Blow y Erick Sabater se vieron las caras en el programa y se sentía una fuerte tensión entre ellos, tras las imágenes que mostraron en Amor de Verano donde se ve que aparentemente Kevin Blow y Michelle Soifer se ponen cariñosos en un auto.



Como se recuerda, Michelle Soifer y Kevin Blow fueron relacionados cuando ella participó como modelo en su videoclip "Loca conmigo", donde Michi le baila en lencería al dominicano.

