“La vi como una persona soberbia”, manifestó Erick Sabater sobre la reciente reaparición de Michelle Soifer en la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, donde tuvo un intercambio de palabras con Patricio Parodi.

“No me gustó, pero también voy a resaltar algo, porque ella (Michelle Soifer) dijo que sería la Michelle de antes y no sé qué le está pasando. La vi soberbia, yo conocí la parte sensible de ella, pero ahora la desconozco”, precisó Erick Sabater.

Asimismo, Erick Sabater también habló de Kevin Blow, quien estuvo presente en el set de ‘Esto es Guerra’ cuando Michelle Soifer fue presentada.

“Sí lo vi, claro, porque ahora es el chofer, el que le carga las maletas, parece que tomó mi ‘chamba’. No sé si trabaja de asistente, el que limpia las sábanas... Yo también apoyé mucho a Michelle, porque era su pareja, su futuro esposo, esa era la diferencia”, indicó Erick Sabater, quien acotó que no extraña a Michelle Soifer.

“Ahora mismo, no la extraño, pero quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de ella ni de su familia”, sentenció.



En tanto, Erick Sabater deslizó que Michelle Soifer estaría celosa al verlo con otras mujeres. “¿Si ella me extraña? No sé, saquen sus propias conclusiones. Tal vez le molesta que salga con las chicas”, sostuvo.