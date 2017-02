Michelle Soifer muestra tremendo escote y las redes reaccionan así [FOTO] 

Michelle Soifer compartió en sus redes sociales una fotografía de alto voltaje. La participante de 'Esto es Guerra' subió una imagen en donde deja ver parte de su anatomía y despertó toda clase de reacciones en sus redes sociales.

La expareja de Erick Sabater asustó en el último programa de 'Esto Es Guerra' luego de protagonizar una fuerte caída mientras realizaba un juego del reality de competencia. Michelle Soifer tuvo que ser retirada del set por su 'incondicional' Kevin Blow.

Sin embargo, al parecer la lesión no fue grave y Michelle Soifer decidió dejar tranquilos a sus seguidores compartiendo una foto muy sexy en sus redes sociales.

En la fotografía aparece Michelle Soifer mostrando un gran escote que deja ver parte de sus senos. La fotografía solo está acompañada de una simple descripción: "Buenas noches".

Rápidamente, la imagen logró contar con más de 8 mil likes. Sin embargo, los comentarios fueron diversos. Mientras las seguidoras más fieles de Michelle Soifer le comentaban lo bien que se le veía, sus detractores le decían que había cambiado mucho su forma de ser desde que terminó con Erick Sabater.

"Micheille, no hagas caso las críticas de la gente envidiosa tu eres preciosa, la humildad siempre. Primero yo #michilover siempre en las buenas y malas..."



"Lo único que me molesta es que permite a las personas oportunistas a su lado sobre todo los hombres como Erick y ese Kevin"



"Baja de peso y no te creas inteligente que los demás que son profesionales con papeles y se quemaron las pestañas. Tú no, y deja que Kevin se lo gane solo, andas metiéndolo para todo en la tele pa que se lleve de plata y ni lo mantengas"



