Michelle Soifer la emprendió en contra de su todavía esposo [VIDEO]

Michelle Soifer arremetió duramente contra su todavía esposo Paul Fernández De la Cruz.



“De ese tipo no me sorprende nada. Si una persona se quiere divorciar, ¿por qué no viene a Perú, me busca y nos divorciamos? No haré un diagnóstico médico porque no soy doctora, pero sí creo que necesita ayuda”, comentó Michelle Soifer, quien deslizó que De la Cruz tendría problemas con la justicia. “Me gustaría que busquen su récord policial para que sepan con quién están tratando”, agregó.



De otro lado, Michelle Soifer aclaró que solo tiene una relación amical con Kevin Blow.



“Es mi amigo, lo quiero mucho, compartimos muchas cosas, pero hemos tomado la decisión de que cada uno tome su camino”, aseveró Michelle Soifer.

Michelle Soifer se fue de viaje con Kevin Blow y especulan sobre su estado.