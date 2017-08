Michelle Soifer responde así a denuncias por estafa [VIDEO]

Michelle Soifer volvió a estar en el ojo de la tormenta esta semana cuando una empresaria de nombre Katty Castro la denunció por presunta estafa por no realizar un anuncio publicitario en redes sociales como habían convenido.



Michelle Soifer aprovechó un receso de 'Esto es Guerra' para responder a las acusaciones: “La gente me escribe en mis redes, me dicen que me quieren mandar unos regalos. Ya está en mí, si lo cuelgo o no porque son mis redes sociales”.

Michelle Soifer añadió que ahora cuenta con un Community Manangement que maneja sus redes sociales, que le recomendó no seguir haciendo más publicidad en sus respectivas cuentas.



“A mí no me conviene eso porque estuve trabajando con una persona que me dijo que quite toda la publicidad de mis redes sociales. Es válido porque es mi Community Manangment que no quiere”, añadió Michelle Soifer, quien remarcó que no quiere volver a hablar de este asunto.