Michelle Soifer estaría exigiendo esto a su esposo a cambio del divorcio [VIDEO]

Michelle Soifer está nuevamente en el ‘ojo de la tormenta’. La periodista Katy Sheen entrevistó para su bloque ‘Perfiles ocultos’, a la señora Alicia, tía de Paul Fernando de la Cruz, actual esposo de ‘Michi’ y reveló que ella está pidiendo la residencia americana a cambio del divorcio.

Incluso, comentó que su sobrino y Michelle Soifer, quien se casó a los 17 años, se conocieron el mismo día del matrimonio y nadie de su familia sabía del enlace.

Sin embargo, Michelle Soifer en una conversación con Mathías Brivio comentó que Paul, quien reside en los Estados Unidos, no quiere firmar los papeles del divorcio.



“No me divorcio de ese desgraciado... ¿qué será de su vida? ... pero él también es bien conchudo, porque le he mandado mil veces los papeles para que firme y nunca firma”, señaló Michelle Soifer.

Esta versión fue desmentida por Paul, quien aseguró que es Michelle Soifer la que da largas al asunto.



En tanto, vía Twitter, Michelle Soifer se burló del informe. “Ja, ja, ja. Qué ahora eres investigadora”, posteó cuando se emitía la nota en el magacín ‘Cuéntamelo todo’.

Revelan el secreto mejor guardado de Michelle Soifer.

VIDA DE LUJOS



Dentro del reportaje también se dio a conocer ciertos lujos de Michelle Soifer, como cuatro camionetas valorizadas en varios miles de dólares.

Además, Michelle Soifer vive en una de las zonas más exclusivas de Camacho, Surco, y pagaría la suma de 2,500 dólares de alquiler.



Por su parte, Diana Sánchez salió en defensa de Michelle Soifer y afirmó que en su momento ella aclarará todo lo que tenga que ver con su matrimonio. También dijo que es una mujer talentosa, “pero lamentablemente las cosas negativas venden más que las positivas”, señaló.