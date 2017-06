Michelle Soifer publica peculiar foto en gimnasio y todos la destruyen [VIDEO]

La popular Michelle Soifer subió una imagen a su cuenta de Instagram y todos sus seguidores se pronunciaron. El debate comenzó como varios se sus seguidores comenzaron a molestar a Soifer con su peso .



"Una ballena varada de la gordura", fue lo que escribió

sandry841754 en la cuenta de Instagram de Michelle Soifer. Por su parte, ChiobenitesMicheille manifestó que no estaba de acuerdo con el color de cabello de Michelle Soifer: "No te queda ese color de cabello se te ve feo, mejor esta el color negro".



Por no todo fue reproches para Michelle Soifer, hubieron comentarios que buscaban alentar a la guerrera. Josemanuelyaurora escribió: "¡Vamos Michi. Tú puedes...me encantas desde siempre!"



Michelle Soifer luce acostada en el piso y con ropa para el gimnasio. La imagen viene acompañada de la frase: "Pato, te apuras". No cabe dudas que Michelle Soifer no tiene complejos y se muestra siempre natural.



