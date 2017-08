Michelle Soifer está hospitalizada por delicado estado de salud [VIDEO]

De mal en peor. Un difícil momento viene atravesando Michelle Soifer. La participante de Esto Es Guerra estuvo mal de salud durante el último programa del reality de competencia. El 'bombón asesino' incluso estuvo en silla de ruedas antes y después del show de talentos al no soportar el dolor en la parte baja de su espalda.

Sin embargo, durante el feriado, Michelle Soifer no aguantó más y tuvo que quedarse internada en la clínica. Ella misma compartió una fotografía en donde trató de ponerle algo de humor a la situación. En la imagen escribió: "Internada, pero igual antes muerta que sencilla".

Quien habló sobre la situación de Michelle Soifer es Kevin Blow. El amigo 'incondicional' del 'sol' dijo que el problema que aqueja la salud de la joven de 27 años es serio. Según el dominicano, ella tiene un dolor intenso porque los discos de la columna se le juntaron.

"Ella está delicada de salud. Está internada en una clínica porque está mal de la lumbar. El problema que ella tiene es muy grave porque los discos de la columna se le juntaron y tiene un dolor que no lo aguanta", dijo Kevin Blow sobre la salud de Michelle Soifer.

Michelle Soifer mal de salud

Hace unos días, Michelle Soifer rechazó públicamente a Kevin Blow. El dominicano se declaró en televisión y le pidió que sea su enamorada con un ramo de flores. Sin embargo, la participante de Esto Es Guerra se negó. Ella comentó que no le gustaba lo que hacía su 'amigo incondicional' porque no era espontáneo.

"El día que yo tenga una pareja, para esa persona seré su prioridad antes de cualquier cosa. Aquí no hay nada de redes sociales, que ella me escribió, que la confianza, que la amistad, que tal fulanita... Yo quiero vivir una vida tranquila, no quiero problemas. Mi vida privada me pertenece a mí, a nadie más. El día que yo elija estar con alguien será entre cuatro paredes y nadie se va a enterar. Me verán con esa persona y dependerá de mí decir si estoy o no", declaró enfáticamente Michelle Soifer.

Internada 😔pero igual antes muerta que sencilla 😚 Una publicación compartida de Micheille Soifer (@micheillesoifer8) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 10:56 PDT

Por el Día del Niño, Michelle Soifer presentó un show contratada por la Municipalidad de Lima. Esto generó muchas críticas por parte de los usuarios en redes sociales, quienes se dividían por la decisión de elegirla como animadora infantil. Pero la mayor opositora de esta elección fue Yola Polastri.

"Que Michelle haga un programa infantil, si eso es lo que quieren que entendamos en el aviso, no sé, no la veo. Creo que soy una especie en extinción, como la única animadora infantil, auténtica y original. No he cambiado de rubro, tampoco hago dos cosas a la vez", dijo Yola Polastri.

