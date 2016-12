Michelle Soifer publica foto de su época en "Alma Bella" y luce irreconocible (VIDEO)

La participante del reality "Esto Es Guerra", Michelle Soifer , siempre recuerda su época como cantante de la agrupación de cumbia, "Alma bella". Es por esta razón que utilizó su Instagram para publicar una imagen del recuerdo, sin embargo sus detractores no tardaron en criticar su apariencia.



La fotografía que publicó en Instagram ,Michelle Soifer, lleva como leyenda esta frase: "Hermosos tiempos ...... las extraño ¿Por que no volvemos a hacer un reencuentro ?" La fotografía tiene más de 7.000 me gusta, pero no todos los comentarios son buenos.



Muchos usuarios de Instagram remarcan lo distinta que se le ve en la actualidad a Michelle Soifer. Algunos le piden que no haga el reencuentro y señalan que no tiene talento.



Hermosos tiempos ...... las extraño porque no volvemos a hacer un reencuentro ? Una foto publicada por Micheille Soifer (@micheillesoifer8) el 1 de Dic de 2016 a la(s) 4:56 PST

Sus seguidores más fieles, también conocidos como "michilovers", la alientan a continuar con el reencuentro y piden que haga oído sordo a las críticas.



En febrero de 2015, Michelle Soifer participo del reencuentro de la agrupación Alma Bella, lo hizo por el aniversario de los 15 años de la agrupación.



La presentación se llevo a cabo en “Fábrica de Sueños” y Michelle Soifer estuvo acompañada de las integrantes fundadoras, Yolanda Medina, Karen Dejo, Michelle Soifer, Alejandra Pascucci y Emily Vargas.