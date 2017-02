Michelle Soifer a Jazmín Pinedo: "No te hagas la recatada" [VIDEO]

¡Fueeeeego! Michelle Soifer no se quedó callada y arremetió contra los duros comentarios contra ella que lanzaron Gino Assereto y su pareja Jazmín Pinedo. Esto durante la nueva secuencia de 'Esto es Guerra' donde los competidores tiene que hablar de su vida privada (otra vez).

Michelle Soifer llamó 'mentiroso' a Gino Assereto por negar que tuvieron una relación cuando ambos pertenecían a 'Esto es Guerra'. Asimismo arremetió contra el 'Tiburón' por decir que todo fue 'armado' por el reality.

"Me arrepiento y no me hubiese gustado conocer al 'señorito' con su novia porque lo único que hacen es hablar mal. Para colmo es mentiroso", dijo Michelle Soifer en 'Esto es Guerra'.

Pero su puntería también estaba fijada en Jazmín

Pinedo. Michelle Soifer dijo que la 'Chinita' le ha hecho la vida imposible durante muchos años y le lanzó un dardo que estamos seguros traerá cola.

"Su novia (Jazmín Pinedo) me ha hecho la vida imposible tanto tiempo, no me gusta. Siempre es bueno que las personas crezcan pero tampoco que se hagan las recatadas", añadió la guerrera.

Sobre los supuestos 'armanis' de 'Esto es Guerra', Michelle Soifer negó dicha acusación y le pidió a Gino Assereto que ya no hable mal de ella.

"Para mí no es un orgullo haber estado con él pero que tampoco diga que aquí (Esto es Guerra) mentimos. Recuerda que él (Gino Assereto) tiene hijas mujeres no puede ir hablando mal de una", finalizó.