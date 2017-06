Jazmín Pinedo explica (una vez más) por qué no le responde a Michelle Soifer cada vez que la menciona [VIDEO]

Michelle Soifer y Jazmín Pinedo tienen una historia que no tiene cuándo acabar. La actual participante de Esto Es Guerra y la conductora de 'Espectáculos' se declararon la guerra en el reality de América Televisión.

Después que Jazmín Pinedo decidiera desvincularse de Esto Es Guerra, solo ha hablado de Michelle Soifer desde su posición como conductora de 'Espectáculos'. Sin embargo, la popular 'Michi' habla de su relación con la 'chinita' en cada oportunidad que se le presenta.

Recientemente en una entrevista con Domingo Al Día, Michelle Soifer habló de diferentes aspectos de su vida: Erick Sabater, Kevin Blow, Esto Es Guerra, sobrepeso, bullying... Y Jazmín Pinedo.

"Intenté buscar a Jazmín Pinedo para pedirle disculpas pero nunca me dio la cara. Intenté hablar con Gino, pero se me corrió como si hubiera visto un fantasma", dijo Michelle Soifer sobre Jazmín Pinedo.

Michelle Soifer vs. Jazmín Pinedo

Ante estas declaraciones, la conductora de Espectáculos decidió mandar un mensaje dedicado no a Michelle Soifer, sino a su público. Jazmín Pinedo aseguró que no le responderá a su excompañera de Esto Es Guerra y que si en algún momento la menciona es porque está en la pauta del programa.

"Estoy casi dos años frente a 'Espectáculos'. Hay muchas personas que han esperado una respuesta de mi parte y la han esperado sentadas porque no la van a tener. En mi posición como conductora de un programa de espectáculos, hablo de algunas personas porque es algo que me toca en mi pauta", exclamó la conductora de 'Espectáculos'.

Además, Jazmín Pinedo manifestó muy enfática que si en algún momento le piden hablar sobre Michelle Soifer, no lo hará. Para la 'chinita' lo único de lo que vale la pena hablar es sobre su familia, sus hijos y sus logros profesionales.

"Hoy en día no tengo ningún problema personal con ninguna persona. Al menos eso es lo que yo sé. Otra cosa no me he enterado. De las cosas que yo puedo hablar es de cositas bonitas, de mi familia, de mis pequeñas, de lo bien que me va en la vida. Yo no tengo nada que responderle a nadie. El día que yo tenga algo que decir, el día que yo tenga que responderle a alguien, créanme que se van a dar cuenta. Ahora no tengo nada que decir. Mil disculpas, lo siento", puntualizó Jazmín Pinedo.

