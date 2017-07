Michelle Soifer revela que Katy Sheen se hizo "arreglitos", pero periodista le recuerda todo esto [VIDEO y FOTOS]

La integrante de Esto es Guerra, Michelle Soifer, fue entrevistada en un programa de radio. La cantante criticó los reportajes que realiza Katy Sheen acerca de vida personal y le recordó a la reportera las cirugías que se realizó para ser panelista de un programa.



La polémica entre Katy Sheen y Michelle Soifer se produce por un reportaje que hizo la periodista acerca de la vida privada de la chica reality. "Ella me criticó mucho por el físico, pero anda a ver cuántos operaciones se hizo porque ahora la sientan como panelista, ella a mí me ha criticado, ahora es otra, chequea cuando le hacía sus reportajes a Mario Hart", indició la cantante acerca de la reportera.



Katy Sheen se pronunció sobre estas frases en el programa Cuéntamelo Todo. "Yo no me he manifestado acerca de tu peso y otra cosa para que te enteres tengo diez años en televisión y mi cara bonita no me ha puesto en la posición que estoy", indicó bastante mortificada la reportera.



Katy Sheen también dejó en claro que esas críticas solo podían salir de "cerebros huecazos". "Yo estoy aquí porque la gente apuesta por mi trabajo y mi profesión, por quien soy", expresó la reportera sobre los dichos de Michelle Soifer.



