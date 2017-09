Michelle Soifer posa junto a Kevin Blow pero fans le piden volver con Erick Sabater [FOTO]

No lo olvidan. En medio de rumores de un supuesto embarazo, Michelle Soifer decidió seguir con el juego de la especulación junto a Kevin Blow. Por ese motivo, decidió subir una fotografía en sus redes sociales con el dominicano.

En la publicación vía Instagram, Michelle Soifer utiliza una aplicación para cambiar de rostros con Kevin Blow: cara aparece en el cuerpo del cantante y el de él en suyo. La exparticipante de Esto Es Guerra no escribió ninguna leyenda.

Aunque al inicio, varios de sus seguidores se rieron de la graciosa imagen, con el paso de las horas, empezaron a mencionar el nombre de Erick Sabater. Muchas de sus 'michilovers' declararon que les daba pena que Michelle Soifer cambiara a su ex por Kevin Blow.

Incluso una de sus fans admitió que la legión de 'michilovers' disminuía por la elección de pareja de Michelle Soifer. Otros seguidores le pidieron que reflexione sobre sus decisiones personales pues estaba afectando su carrera.

"CONSEJO: REACCIONA NO SEAS ESTÚPIDA, VARIOS MICHILOVERS SE ESTÁN YENDO POR TU MALA DECISIÓN. DISCULPA MICHI QUE TE HABLE ASI PERO ENSERIO MAMITA YA ABRE LOS OJOS."

"Dónde quedó la Micheille con carácter fuerte, la que nada ni nadie la pisoteaba, la que se defendía con garras y dientes, la digna, la que se hacía respetar, la chica fitness????? Ya no existe… solo quedó una mujer sin dignidad"

"Ayy Michi..... cuando llegará el día en que abras los ojos...en fin. Te deseo muchos éxitos bella"

"Creo que Michelle Soifer esta enamorada , le digan , lo que le digan ella no va entender , solo espero que cuando se de cuenta y espero que lo haga no sea demasiado tarde"

¿MICHELLE SOIFER EMBARAZADA?

Kevin Blow respondió claro y directo sobre los rumores del embarazo. El cantante reveló que Michelle Soifer no se encuentra embarazada y está pasando un buen momento, sin planes de ser mamá pronto. Sin embargo, señaló que, pese a lo que diga, los rumores siempre circularán.

"La gente siempre te pregunta: 'Fulano, ¿es cierto que Michelle está embarazada? Entonces uno responde que no y es como si no respondiera nada porque la gente viene y te repregunta como esperando que le digas que sí. Ya dijimos que no y es no", dijo tajantemente, Kevin Blow.

¿Michelle Soifer está embarazada?

