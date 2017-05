Michelle Soifer jura que Kevin Blow es su amigo (otra vez) [VIDEO]

La ‘guerrera’ Michelle Soifer dijo que no le presta mucha atención a los calificativos y burlas de Erick Sabater hacia Kevin Blow.



“Él debe tranquilizarse, pero me da risa, me parece gracioso todo lo que dice. (Kevin Blow) Es mi amigo, y a pesar de todo, le deseo lo mejor”, comentó Michelle Soifer.



Respecto a los dimes y diretes con Kevin Blow, agregó que ahí no se mete. “Eso es un tema de ellos, un enredo que tienen. Lo deben de resolver como hombres que son, pero no me voy a meter”, finalizó Michelle Soifer.

Michelle Soifer bailó 'Pelotero a la bola' disfrazada (otra vez) de cerdita pero jamás se imaginó que le harían esto

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.