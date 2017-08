Michelle Soifer: Kevin Blow niega tener un romance con ella, pero... [VIDEO]

Kevin Blow aclaró que aún no tiene una relación sentimental con Michelle Soifer, como afirmó Olinda Castañeda, pero añadió que están iniciando ‘algo muy bonito’.



“No somos pareja, estamos saliendo y compartiendo más tiempo. Estamos solteros hace mucho y el hecho que existan críticas no significa que no vayamos a darnos una oportunidad. Una cosa es que estemos empezando algo bonito y vayamos a sitios donde no van los amigos, sino gente que tiene intenciones de algo chévere”, precisó Kevin Blow.



Si inician una relación... ¿Lo piensan ocultar?

Hay muchas cosas que debemos analizar.



¿No te incomoda que trabaje con Erick Sabater?

No, porque no veo el programa.