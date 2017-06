Michelle Soifer no necesita seguridad ¡Su mamá cuadró a Sofía Franco y Katy Sheen en TV! [VIDEO y FOTOS]

Michelle Soifer nunca necesitó que alguna de sus hermanas la defendieran cada vez que los críticos intentaban destruirla. Sin embargo, esta vez la madre de la participante de Esto Es Guerra decidió salir al frente para callar de una vez a todos sus detractores.

Katy Cárdenas apareció en el programa Cuéntamelo Todo para hablar de todas las especulaciones alrededor de Michelle Soifer. Sin embargo, antes de empezar a responder a las preguntas del panel, la mamá de la popular 'Michi' quiso aclarar un tema delicado.

Resulta que la mamá de Michelle Soifer quiso aclarar el tema de su hijo, quien en muchas ocasiones el Zorro Zupe y Génesis Tapia han señalado como el hijo de la participante de Esto Es Guerra. Ante esto, Katy Cárdenas le pidió una rectificación a Katy Sheen y a Sofía Franco por haber permitido que eso se deje entrever.

"En esta oportunidad yo pido que el panel aquí se retracte y pida perdón a mi hijo. Yo tengo un niño de 12 años el que en este programa dieron a entender y sembraron la duda de que no es hijo mío sino de Michelle", declaró la mamá de Michelle Soifer.

Mamá de Michelle Soifer

Ante esto, Katy Sheen, la encargada de realizar el 'Perfil oculto' de Michelle Soifer, se negó a pedir disculpas pues ella en ningún momento se refirió al tema, sino que fue el Zorro Zupe en una de sus entrevistas.

"Yo no tengo que pedir perdón de nada señora Katy. A quien debería pedir una explicación en este caso es al Zorro Zupe. Fue él quien deslizó este comentario", dijo Katy Sheen a la mamá de Michelle Soifer.

Ante esto, la mamá de 'Michi', apeló al corazón de Sofía Franco como madre y le pidió ponerse en su lugar al pedir que le ofrezcan disculpas a su hijo.

"Sofi, tu me entenderás porque eres madre. Yo pienso, yo quisiera pedirte a ti que te pongas en mí lugar. Y cualquier madre que me está viendo en este momento, yo pienso que me puede entender. No se trata que lo deslizaron, el daño lo han causado. Es un niño pequeño que va al colegio y que se siente afectado y como madre me indigno", dijo la mamá de Michelle Soifer.

