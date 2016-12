Michelle Soifer: "Me avisan para comprarle su pasaje a Julieta Rodríguez"

Michelle Soifer dijo que está dispuesta a comprarle su pasaje de regreso a Argentina a la modelo Julieta Rodríguez, quien hace algunas semanas lanzó frases racistas contra los peruanos.

“¿Ya está en su país? Bueno, me avisan para comprarle su pasaje. Mira, no he escuchado tanto el audio, pero sé que nos insultó hasta decir basta, pero no sé en qué condiciones habrá estado. Creo que una persona tiene que ser agradecida, si no le gusta este país ni su gente, no debe estar acá. Aquí hizo su platita, con eso que nos sacó, que se regrese a Argentina”, comentó Michelle Soifer.

Por otro lado, Michelle Soifer también dejó entrever que no continuaría en ‘Esto es guerra’, pues desea concentrarse en otros proyectos, como la conducción.

“Creo que no (continuaré), porque me gustaría hacer otras cosas, hay un proyecto en el 2017. El reality ocupa mucho de mi tiempo”, expresó Michelle Soifer.

Cuando fue consultada por el fin de su relación con Erick Sabater, Michelle Soifer aseguró que ‘mantienen una buena relación’.

“Éramos uña y mugre, la relación se venía enfriando. Siempre nos escribimos. Todo bien con él, le deseo lo mejor, ya encontrará la felicidad con otra persona”, puntualizó Michelle Soifer.

Finalmente, Michelle Soifer reveló que el reportero de ‘Amor, amor, amor’, Otto Díaz, no le contesta el teléfono, por lo que no puede comprarle las gafas que le rompió.

“Aún no los he comprado, pero gracias a Dios soy imagen de una cadena de lentes y tengo para que elija, pero no contesta. Si no le gusta, podríamos ir juntos, de la manito, y se lo compramos”, precisó irónicamente Michelle Soifer.