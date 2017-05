¿Michelle Soifer y Michelle Alexander tuvieron roce?

Michelle Alexander prefirió no revelar si tuvo algún cruce de palabras con Michelle Soifer, quien según dicen se molestó porque algunos actores de la productora habrían ingresado a su camerino para una sesión fotográfica, y los quiso desalojar.



“En realidad yo no he tenido ningún cruce de palabras porque jamás tendría que cruzar palabas con Michelle Soifer, pero los temas de acá se quedan acá, yo no voy a comentar nada. Si tengo una queja, lo haré con los gerentes y los jefes”, indicó Michelle Alexander.

