Michelle Soifer llama de la peor forma a Jazmín Pinedo y la compara con ¿Rosángela Espinoza?[VIDEO]

La enemistad entre Michelle Soifer y Jazmín Pinedo no tiene cuando acabar. Ambas se conocieron en Esto Es Guerra y no hubo minuto de paz entre ellas. Las fuertes discusiones que existieron entre ellas llevaron a la 'chinita' a considerar nuevas ofertas tras dar a luz.

Esta vez, Michelle Soifer recordó a Jazmín Pinedo cuando hablaba de Rosángela Espinoza. La participante de Esto Es Guerra no tolera a la 'chica selfie' e incluso ha decidido iniciar una votación para eliminarla del programa.

“Ninguno la aguanta. Pensándolo bien, voy a recolectar votos para su expulsión y eliminación. Por votos que se vaya yendo. Que se vaya yendo porque así no se puede trabajar”, dijo muy molesta Michelle Soifer en Esto Es Guerra.

Sin embargo, cuando Michelle Soifer renegaba por culpa de Rosángela Espinoza, recordó a otra persona que también le hacía perder la paciencia en Esto Es Guerra: Jazmín Pinedo. La 'leona' se refirió a la conductora como 'muelona'.

Michelle Soifer sobre Jazmín Pinedo

"Yo no voy a crear otra muelona nunca más. No la voy a crear. Ya la otra muelona se fue, no voy a crear otra más. No, no, no", dijo Michelle Soifer refiriéndose evidentemente a Jazmín Pinedo.

La rivalidad entre Michelle Soifer y Jazmín Pinedo se originó por Gino Assereto. Aunque ahora el participante de Combate ya tiene una familia formada con la conductora de 'Espectáculos' y una hijita en común, las cosas nunca se solucionaron.

Los fans de Michelle Soifer y Jazmín Pinedo siempre han estado enfrentados por sus musas. Incluso, la 'chinita' denunció que las seguidoras de la 'Michi' envían comentarios de grueso calibre contra su hija de año y medio y le rayaron su auto hace algunos años.

Por su lado, Michelle Soifer señaló en más de una ocasión que intentó reunirse con Jazmín Pinedo y Gino Assereto para arreglar la situación con ellos pero se le 'corren'. Además, manifestó que con ellos ya no tiene ningún problema.

Michelle Soifer y Jazmín Pinedo

