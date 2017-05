¿Michelle Soifer se pelea con Kevin Flow por culpa de Erick Sabater? [VIDEO]

Michelle Soifer no soportó más y pese al 'cruadre' que le dio a Erick Sabater y Kevin Flow, dijo que el enfrentamiento de los dos en vivo fue humillante e incómodo.



"Hay un tema con los hombres. El orgullo que tienen y lo machistas que pueden ser los lleva a pensar que tienen el control de la situación. Si hubiera reaccionado como lo hacía antes, créanme, que la cosa hubiera sido distinta. Yo me iba del set y no me importaba nada", dijo molesta Michelle Soifer, quien estaba acompañada de su íntimo amigo Kevin Flow.

Michelle Soifer con Kevin Blow y Erick Sabater

Michelle Soifer lamentó que se quiera hacer con su vida lo que se les de la gana. "Ya otros canales están haciendo porquería y media con mi vida y no es justo que en mi propio canal hagan lo mismo".



Agregó que anteriormente había hablado con Kevin Flow para que evite cualquier enfrentamiento con Erick Sabater, pero "me sorprende que actúe como si no me afectara"



Por su parte, Kevin Flow se defendió y sostuvo que se sintió desplazado. "No sabía si era de los Leones o no sé, había un secreteo, una vaina ahí entre ellos".

En tanto, Michelle Soifer se mostró más incómoda. "No hay respeto. Se burlaron de mí. No se dieron cuenta que en su plan estúpido de hombres, a quien dejaban más en ridículo es a mi"



Al final, Kevin Flow quedó más molesto, pues no encontró apoyo en Michelle Soifer, quien en todo momento evitó referirse a Eick Sabater