Michelle Soifer ya quiere ser mamá y esta sería la fecha tentativa [VIDEO]

Nadie se lo esperaba. Michelle Soifer sorprendió este jueves al dar a conocer su deseo de convertirse pronto en mamá. Es un deseo que ronda en la cabeza de muchas personas sin importar su edad, pero la integrante de 'Esto es Guerra' lo tiene mucho más claro.

“Sí, quiero este año, ser mamá. Estoy viendo un tratamiento. Tengo 27 años y me encantaría tener un bebé, no necesariamente con un hombre al lado. Me encantaría tener una familia, pero más adelante”, contó Michelle Soifer, quien desea empezar el tratamiento a fines de este año.

Michelle Soifer añadió que de darse en este plazo le gustaría que fuera un varón: “Vamos a ver que todo salga bien. Una noche lo soñé y fue algo que me llenó de alegría y tranquilidad. Quiero un varoncito y espero que se dé. Se los dije a mi familia y están felices”.

Michelle Soifer estaría pensando dejar atrás todos los temas sentimentales que ha tendido estos últimos meses y concentrarse en cumplir este sueño: "Es algo personal. Aparte me considero capaz. Cuántas mujeres son madres solteras. Me siento en la capacidad de tener un bebito".