Michelle Soifer: Rafael Cardozo la emprende contra Erick Sabater y dice que no es buen competidor

Rafael Cardozo siguió arremetiendo contra Erick Sabater y aseguró que solo llegó a ‘Esto es guerra’ para hacer show con Michelle Soifer, porque no es un buen competidor.



“Erick Sabater no es un buen competidor y ahora quiere hacer su show con Michelle. Él vino acá para hacer un reality con Michelle Soifer, porque no vino a competir. Yo soy el ‘Hombre increíble’, ¿quién es él? El ‘Bombón de Michelle’”, señaló Rafael Cardozo.



“Él dice que lo ofendí al llamarlo ‘mochila’, más ofensivo es que le robe un beso a Michelle Soifer”, agregó Rafael Cardozo.



De otro lado, Rafael Cardozo dijo que no siente que traicionó a ‘Esto es guerra’, ya que fue parte de otros realities como ‘Verano extremo’ y ‘Combate’.

Rafael Cardozo vs Ricardon Rondón

“No (fue una traición) porque en la vida hay que seguir. No podía estar de brazos cruzados en mi casa; sí veía el programa todos los días, pero tenía que seguir mi vida, mi trabajo. Aprovechar las oportunidades que ‘Esto es guerra’ me dio como un nombre, la fama y con eso pude trabajar todo este tiempo que estuve afuera”, comentó Rafael Cardozo.



A su vez, el brasileño confirmó que el próximo año se casa con Cachaza, con quien ya tiene más de seis años de relación.

“La quiero, la amo, la tengo como mi pareja y como mi futura esposa”, dijo emocionado Rafael Cardozo en ‘El ‘Reventonazo de la Chola’.